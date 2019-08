monty51087 3 godziny temu Oceniono 1 raz -1

Transfery Bayernu troche nie przemyslane i chyba po to by uciszyc szatnie bo jak inaczej nazwac wypozyczenie dwoch lewych skrzydlowych majac w skladzie trzeciego Comana i mlodego perspektywicznego Davisa? Mlody sie nie ogra a z wymienionej trojki jeden bedzie gral drugi na lawce na zmiane a co z trzecim gdzie go chca ulokowac? Na prawej maja swietnego Gnarbiego i to on oraz Lewy potrzebuja silnego zmiennika wrazie kontuzji/kartek i dla zwiekszenia rywalizacji