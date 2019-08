Bayern Monachium wciąż pracuje nad transferami. Klub powinien niedługo oficjalnie potwierdzić wypożyczenie Philippe Coutinho z FC Barcelony, ale na razie poinformował o pozyskaniu Michaela Cuisance'a. Zawodnik Borussii Moenchengladbach przeszedł testy medyczne i podpisał pięcioletni kontrakt, który będzie ważny do 30 czerwca 2024 roku. Nowy piłkarz mistrzów Niemiec będzie występował z numerem 11.

REKLAMA

Salihamidzić: Bayern Monachium pomoże Cuisance'owi w rozwoju

- Ma znakomite umiejętności techniczne i wielki potencjał. Będzie mógł się u nas rozwijać. Jesteśmy przekonani, że przyniesie nam wiele radości - powiedział dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić. Zaznaczył, że Cuisance został piłkarzem sezonu w swoim pierwszym sezonie w Borussii. Francuz w piątek obchodził swoje 20. urodziny. - Wiem, że to dla mnie duży krok. Czuję się gotowy, jestem dumny z tego, że będę mógł założyć koszulkę Bayernu. Cieszę się, że będę mógł grać z innymi francuskimi piłkarzami, co pomoże mi w integracji w zespole - powiedział nowy piłkarz mistrzów Niemiec. W tej ekipie grają tacy Francuzi jak Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso oraz Kingsley Coman. Cuisance dwa lata temu przeszedł z Nancy do Borussii za 250 tys. euro. W poprzednim sezonie Bundesligi zagrał 11 spotkań, w których zanotował jedną asystę.