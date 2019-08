Władze Bayernu Monachium nie ukrywają, że Philippe Coutinho jest o krok od sfinalizowania przenosin do Niemiec. Zawodnik FC Barcelony już pojawił się w Niemczech, gdzie przejdzie testy medyczne, po których jego wypożyczenie stanie się oficjalne. Niemieckie media informowały, że Bayern zapłaci za roczne wypożyczenie 20 mln euro, ale "Bild" - dobrze poinformowany w kwestiach związanych z mistrzami Niemiec - przekazał, że Bawarczycy zapłacą zaledwie 8,5 mln euro.

Bardzo tanie wypożyczenie Coutinho, ale Bayern będzie musiał wydać fortunę, by go wykupić

Bardziej kosztowne jest samo utrzymanie Coutinho. Bayern wziął na siebie całą pensję Brazylijczyka, czyli 13 mln euro netto. Jeśli niemiecki klub będzie chciał go wykupić po sezonie na stałe, będzie musiał zapłacić 120 mln euro - to aż o 40 mln więcej, niż wynosi obecny rekord transferowy Bawarczyków (80 mln euro za Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt). Z filmiku opublikowanego przez Adidasa (sponsor klubu) wynika, że Coutinho będzie grał z numerem 10 na koszulce, choć firma usunęła już to nagranie wideo.

- Myślę, że nie będzie potrzebował zbyt wiele czasu, by zaadaptować się do naszego systemu i stylu gry. To piłkarz, który może wkomponować się do zespołu od razu i bez wielkich problemów - stwierdził Robert Lewandowski zapytany o to co myśli o transferze Coutinho. Mistrzowie Niemiec w tym oknie transferowym kupili już Lucasa Hernandeza (Atletico Madryt), Benjamina Pavarda (Stuttgart), Janna-Fiete Arpa (HSV), Michaela Cuisance'a (Borussia Moenchengladbach) i wypożyczyli Ivana Perisicia z Interu Mediolan.

