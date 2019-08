Bayern 2:2 Hertha, zobacz gole z meczu otwarcia Bundesligi

Mecz w Dortmundzie fatalnie rozpoczął się dla gospodarzy. Już w pierwszej minucie bramkę dla gości zdobył bowiem Florian Niederlechner. Nie minęły jednak nawet dwie minuty, a do wyrównania doprowadził Paco Alcacer.

Do przerwy mieliśmy niespodziewany remis, jednak druga połowa była popisem gospodarzy. W ciągu ośmiu minut, od 51. do 59. minuty, Borussia strzeliła aż trzy gole. Do siatki Augsburga trafiali kolejno Jadon Sancho, Marco Reus oraz Alcacer. Wynik meczu w 82. minucie ustalił Julian Brandt. 68 minut na boisku spędził Łukasz Piszczek. Reprezentant Polski został zmieniony w drugiej połowie przez Achrafa Hakimiego.

Borussia została liderem ligi, drugie miejsce w tabeli zajmuje Freiburg, który pokonał 3:0 Mainz. Swój mecz wygrała też Fortune Duesseldrof, jednak w kadrze zespołu zabrakło Dawida Kownackiego. Kilka dni temu Polak rozegrał dopiero pierwsze spotkanie kontrolne po kilku tygodniach przerwy.

Wyniki sobotnich meczów 1. kolejki Bundesligi:

Werder 1:3 Fortuna

Dortmund 5:1 Augsburg

Freiburg 3:0 Mainz

Leverkusen 3:2 Paderborn

Wolfsburg 2:1 Koeln

