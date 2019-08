Tak Robert Lewandowski pobił rekord i uratował Bayern Monachium:

W 24. minucie spotkania Robert Lewandowski skierował piłkę do bramki po podaniu Serge Gnabry'ego, strzelając tym samym bramkę w piątym meczu otwierającym nowy sezon z rzędu. Tym samym przeszedł do historii Bundesligi, jako że nikt inny wcześniej tego nie dokonał. Lewandowski zdobywał bramki z HSV (2015/16), Werderem Brema (2016/17), Bayerem Leverkusen (2017/18), Hoffenheim (2018/19) i teraz Herthą (2019/20).

Mimo gola Polaka Bayern niespodziewanie przegrywał do przerwy 1:2. Lewandowski uratował swój zespół w drugiej połowie, wyrównując po golu strzelonym z rzutu karnego. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2, ale to, co najciekawsze, miało miejsce później: władze mistrzów Niemiec potwierdziły transfery Philippe Coutinho i Michaela Cuisance'a, a Renato Sanches wypalił, że chce odejść z klubu, "bo znowu dzieje się to samo".

