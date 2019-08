Robert Lewandowski strzelił dwa gole dla Bayernu Monachium w meczu inaugurującym nowy sezon Bundesligi, ale mistrzowie Niemiec zaledwie zremisowali 2:2 z Herthą. Po meczu głośniej było jednak o Philippe Coutinho, którego przenosiny z Barcelony do Bayernu zostały potwierdzone przez niemiecki klub.

Lewandowski zadowolony z transferu Coutinho

- Myślę, że nie będzie potrzebował zbyt wiele czasu, by zaadaptować się do naszego systemu i stylu gry. To piłkarz, który może wkomponować się do zespołu od razu i bez wielkich problemów - stwierdził Lewandowski pytany o nowego kolegę.

Wcześniej reprezentant Polski krytykował politykę transferową Bayernu, nakłaniając klub, by sprowadził jakąś wielką gwiazdę. Niezadowoleni byli również m.in. Manuel Neuer czy Joshua Kimmich, a ostatnio do tego grona dołączył David Alaba, który apelował o transfer "jeszcze jednego lub dwóch piłkarzy" i miał nadzieję na to, że coś się jeszcze wydarzy. Mistrzowie Niemiec w tym oknie transferowym kupili już Lucasa Hernandeza (Atletico Madryt), Benjamina Pavarda (Stuttgart), Janna-Fiete Arpa (HSV) i wypożyczyli Ivana Perisicia z Interu Mediolan. Dodatkowo są bliscy pozyskania Michaela Cuisance'a z Borussii Moenchengladbach.