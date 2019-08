Transfer Philippe Coutinho z FC Barcelony do Bayernu Monachium może zostać ogłoszony w ciągu najbliższych godzin. Mistrzowie Niemiec doszli do porozumienia z piłkarzem w sprawie warunków finansowych, dzięki czemu na przeszkodzie do sfinalizowania wypożyczenia pozostają już tylko kwestie biurokratyczne, które zostaną rozwiązane w najbliższym czasie.

FC Barcelona z ulgą przyjmie odejście Coutinho, który nie sprawdził się na Camp Nou po transferze z Liverpoolu. 27-letni Brazylijczyk był wygwizdywany nawet przez kibiców "Dumy Katalonii", a łącznie w Barcelonie rozegrał 76 spotkań, w których strzelił 21 goli i zaliczył 11 asyst. Mistrzowie Hiszpanii chcieli zawrzeć go w transakcji, na mocy której do Barcelony wróciłby Neymar, ale PSG nie było zainteresowane pozyskaniem Coutinho.

Bayern Monachium zwrócił uwagę na Coutinho po kontuzji Sane

Bayern Monachium szukał za to wzmocnienia swojej ofensywy, zwłaszcza po tym, jak wraz z końcem poprzedniego sezonu z klubu odeszły dwie legendy: to Arjen Robben i Franck Ribery. Głównym celem transferowym Bawarczyków był Leroy Sane, ale poważna kontuzja kolana sprawiła, że Bayern skupił się jednak na pozyskaniu Coutinho.

We wtorek Bayern pozyskał innego skrzydłowego - z Interu Mediolan wypożyczył Ivana Perisicia. Wcześniej mistrzowie Niemiec kupili Benjamina Pavarda, Lucasa Hernandeza i Janna-Fiete Arpa. Dodatkowo bliski sfinalizowania jest transfer Michaela Cuisance'a z Borussii Moenchengladbach.