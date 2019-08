Bayern Monachium rozpoczął przebudowę składu od sprowadzenia Lucasa Hernandeza i Benjamina Pavarda jeszcze w trakcie ubiegłego sezonu. Od tamtej pory jednak tempo kolejnych transferów znacznie spadło i trudno oprzeć się wrażeniu, że aktualni mistrzowie Niemiec nie mogą uznać aktualnego okienka transferowego za udane.

Jak informuje niemiecki "Kicker", działacze Bayernu, po wypożyczeniu Ivana Perisicia z Interu Mediolan, planują pozyskanie jeszcze trzech zawodników. Długo mówiło się o transferze Leroya Sane, jednak skrzydłowy doznał poważnej kontuzji. Mistrzowie Niemiec nie wykluczają jednak sprowadzenia Niemca, nawet pomimo zerwania więzadeł w kolanie. Jednym z pomysłów na wzmocnienie ofensywy jest także Philippe Coutinho, jednak szanse na jego transfer są minimalne, gdyż ma on trafić do PSG na zasadzie wymiany za Neymara.

Effenberg: Bayern Monachium powinien pozyskać Mandżukicia

Duże szanse przenosin do Monachium ma także Mario Mandżukić, na którego mocno liczy Niko Kovac. Stefan Effeberg, były kapitan aktualnych mistrzów Niemiec jest tym pomysłem zachwycony. - To lepsze rozwiązanie niż Coutinho. Ma to "coś", co zawsze wywierało na mnie dobre wrażenie. Nadal jest głodny trofeów. Byłby bardzo pomocny przez dwa, może nawet trzy lata. To byłby absolutnie najlepszy transfer, który zaprowadziłby Bayern w miejsce, w którym ten klub chciałby być, czyli do wygranej w Lidze Mistrzów. Nie musielibyśmy wtedy rozmawiać o Sane czy Timo Wernerze - podkreślił Effeberg.

