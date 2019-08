Oficjalnie: Ivan Perisić zawodnikiem Bayernu Monachium! Mistrz Niemiec poinformował o pozyskaniu chorwackiego skrzydłowego za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu. 30-latek dołączył do zespołu z Allianz Arena na zasadzie rocznego wypożyczenia. Co ważne, Bayern zyskał też prawo pierwokupu reprezentanta Chorwacji.

"Cieszę się z powrotu do Niemiec. Bayern to jeden z największych klubów w Europie. W kolejnym sezonie zawalczymy o sukces nie tylko w kraju, ale i w Lidze Mistrzów" - stwierdził Perisić tuż po dołączeniu do "Die Roten".

O tym, że Perisić dołączy do zespołu z Allianz Arena mówił otwarcie sam trener Bayernu Niko Kovac: - To prawda, Ivan jest w Monachium i przechodzi obecnie testy medyczne. Jeśli pójdą one zgodnie z planem, a nasi przedstawiciele załatwią wszelkie formalności z Interem, Perisić zostanie nowym zawodnikiem Bayernu - stwierdził Kovac na konferencji prasowej po meczu Pucharu Niemiec z Energie Cottbus.

Perisić jest dla Bayernu opcją rezerwową w obliczu fiaska negocjacji w kupna Leroya Sane z Manchesteru City. Według informacji dziennika "Bild", dotychczasowy klub Chorwata - Inter Mediolan - otrzyma za transfer czasowy 5 mln euro. Wykupienie 30-latka z włoskiego klubu, będzie wiązało się z wydatkiem rzędu 20 milionów euro.

W minionym sezonie Perisić wystąpił w 40 spotkaniach (Serie A i puchary), w których strzelił 9 bramek i zanotował 8 asyst.

