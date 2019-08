Po odejściu Franka Ribery'ego i Arjena Robbena Bayern Monachium pilnie poszukiwał skrzydłowego. Transfer Leroya Sane wydaje się już zamkniętym tematem, zwłaszcza w obliczu poważnej kontuzji, której nabawił się niedawno zawodnik Manchesteru City. Wszystko wskazuje na to, że formację ofensywną Bawarczyków wzmocni wkrótce Ivan Perisić z Interu Mediolan. 30-latek jest już w Monachium, gdzie przechodzi obecnie testy medyczne. Niemieckie media są zgodnie, że zawodnik jest o krok od podpisania kontraktu z mistrzem Niemiec.

Robert Lewandowski strzelał aż miło w sezonie 2018/19

Ivan Perisić o krok od powrotu do Niemiec. Niko Kovac potwierdza: transfer na ostatniej prostej

O tym, że Perisic dołączy do zespołu z Allianz Arena mówi już otwarcie sam trener Bayernu Niko Kovac: "To prawda, Ivan jest w Monachium i przechodzi obecnie testy medyczne. Jeśli pójdą one zgodnie z planem, a nasi przedstawiciele załatwią wszelkie formalności z Interem, Perisić zostanie nowym zawodnikiem Bayernu - stwierdził Kovac na konferencji prasowej po meczu Pucharu Niemiec z Energie Cottbus.

Perisić jest dla Bayernu opcją rezerwową w obliczu nieudanego sprowadzenia Sane. Według informacji dziennika "Bild", Chorwat zostanie wypożyczony z Interu Mediolan na rok, a włoski klub za transfer czasowy otrzyma 5 mln euro. Dodatkowo w umowie między obydwoma klubami zostanie zawarta klauzula opcji pierwokupu gracza, wynosząca 20 mln euro.

Chorwat był piłkarzem Interu Mediolan od sierpnia 2015 roku. W jego barwach rozegrał łącznie 163 spotkania, w których strzelił 40 goli i zaliczył 37 asyst. Wcześniej bronił barw takich klubów jak: Club Brugge, Borussia Dortmund czy Vfl Wolfsburg.

