Robert Lewandowski był zdecydowanie najgroźniejszym piłkarzem Bayernu Monachium w meczu pierwszej rundy Pucharu Niemiec z Energie Cottbus. Polak pierwszego gola w spotkaniu z czwartoligowcem mógł strzelić już w 14. minucie, ale po świetnym uderzeniu nożycami trafił piłką w poprzeczkę. Co nie udało się w tej akcji, udało się w 32. minucie. Kimmich idealnie dośrodkował piłkę na głowę Kingsleya Comana, strzał Francuza odbił bramkarz Energie, a dobrze ustawiony Lewandowski wbił piłkę do bramki z kilku metrów.

Bayern Monachium prowadził, miał miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki, ale gra zespołu Niko Kovaca na tle czwartoligowca nie zachwycała. Najlepszą okazję na podwyższenie wyniku przed przerwą zmarnował Coman. 23-letni skrzydłowy dobrze złożył się do strzału głową po dośrodkowaniu Thomasa Muellera, ale trafił w poprzeczkę.

Robert Lewandowski z dubletem. DFB zaliczyło gola Polakowi

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Bayern wymieniał kolejne podania, budował akcje w ataku pozycyjnym, a czwartoligowiec czekał na swoje szanse w kontrataku. Tych było niewiele, bo Bayern nie popełniał błędów w obronie i całkowicie kontrolował grę. Potwierdził to drugim golem. Mistrzowie Niemiec dobrze wyprowadzili piłkę z własnej połowy, Leon Goretzka podał ją do Comana, a Francuz mocnym strzałem po zmieni pokonał bramkarza Energie. Trzeci gol dla Bayernu to zespołowa akcja, strzał Goretzki i duże szczęście Roberta Lewandowskiego. Piłka po strzale Niemca odbiła się od nogi Polaka, zaskoczyła bramkarza, a gol został oficjalnie zaliczony Lewandowskiemu. W ostatniej akcji meczu Goretzka sfaulował w polu karnym jednego z zawodników Energie, a Berkan Taz pewnym strzałem pokonał Manuela Neuera.

Bayern wygrał 3:1, awansował do drugiej rundy Pucharu Niemiec i zanotował pierwsze zwycięstwo w oficjalnym meczu nowego sezonu. Wcześniej drużyna Niko Kovaca przegrała 0:2 z Borussią Dortmund w meczu o Superpuchar Niemiec. Bundesliga startuje