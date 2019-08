FC Barcelona nie ma miejsca w swoim składzie dla Philippe Coutinho i za wszelką cenę chce go oddać. Brazylijczyk był o krok od przenosin do Tottenhamu Hotspur. Jak poinformowało "Mundo Deportivo", oba kluby i piłkarz wyrazili zgodę na wypożyczenie z opcją wykupu podczas ostatniego dnia angielskiego okna transferowego, a do potwierdzenia transferu brakowało jedynie podpisu prezesa "Kogutów", Daniela Levy'ego. Levy jednak nigdy tego nie zrobił, a Tottenham ostatecznie pozyskał Giovaniego Lo Celso.

REKLAMA

Bayern Monachium coraz bliżej sprowadzenia Coutinho

FC Barcelona chciała wykorzystać Coutinho i zawrzeć go w transakcji, by sprowadzić Neymara, ale na takie rozwiązanie nie zgodziło się PSG. Wobec tego najbliżej pozyskania Coutinho jest Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec dogadali się z Barceloną w sprawie darmowego wypożyczenia z opcją wykupu. Bayern będzie musiał jedynie pokryć pensję piłkarza, wynoszącą 11 mln euro rocznie. Klub obecnie dyskutuje z piłkarzem, ale coraz więcej wskazuje na to, że transfer dojdzie do skutku. Brazylijczyk rozczarowuje po transferze z Liverpoolu do Barcelony. W "Dumie Katalonii" rozegrał 76 spotkań (4828 minut), w których strzelił 21 goli i zaliczył 11 asyst.

To byłby kolejny transfer Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec są bardzo bliscy sprowadzenia Ivana Perisicia z Interu Mediolan, który miałby zostać wypożyczony za 5 milionów euro z opcją wykupu za 20 mln.