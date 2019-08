segregator-a5 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

"Jednak nie Leroy Sane" A może jednak Sane? Nie spisujcie go na straty, bo spokojnie zagwarantuje wierszówkę co najmniej do końca wakacji. Będziecie mogli pyerdolic o Bayernie tak często, jak o Kubicy, a może i częściej.