rooboy 2 godziny temu Oceniono 3 razy -3

excuse my ignorance... nie wiem czy przypadek, czy zbieg okolicznosci, ale pilkarze, ktorych nazwisko zaczyna sie na "sa" maja strasznego pecha przy transferach… Emiliano sala zginal lecac do nowego klubu do walii, Leroy sane wielomiesieczna kontuzja kolana na 5min przed transferem do bayernu… mo salah niech przypadkiem nie probuje odchodzic z liverpoolu!