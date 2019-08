Bayern Monachium rozegrał ostatnie starcie towarzyskie przed rozpoczęciem nowego sezonu Bundesligi. Jego rywalem był zespół występujący na co dzień w 10. lidze niemieckiej. Już do przerwy Bayern prowadził 11:0, a w drugiej połowie dorzucił kolejnych dwanaście bramek. Robert Lewandowski strzelał gole w 9., 16. i 29. minucie gry (i dorzucił do tego trzy asysty). Hat-tricka na koncie mają również Thomas Mueller oraz Leon Goretzka, a Corentin Tolisso zdobył aż cztery bramki między 38. a 42. minutą spotkania.

REKLAMA

Tak Robert Lewandowski strzelił jedną z bramek:

W poniedziałek 12 sierpnia Bayern Monachium zagra z Energie Cottbus w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Za to w piątek 15 sierpnia zagra z Herthą Berlin na inaugurację nowego sezonu Bundesligi.