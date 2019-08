ymaginary 10 minut temu 0

Bayern zdaje się nie ma specjalnych ambicji żeby zawojować coś w LM. Lewandowski od dobrych dwóch lat im suszy głowę żeby kupić poważnych piłkarzy do ataku, ostatnio do tego głosu dołączyli Neuer czy Müller, a stare dziadki Hoeneß i Rummenigge mają to w pompie, im starcza to co wyciągają obecnie. Wydali już 115 mln € na Hernandeza i Pavarda i kurek z kasą zakręcony. Nie wiem na co oni czekali do końca okienka a w Anglii, kontuzja Sane im tak na prawdę spadła z nieba, bo oni wcale nie chcieli go kupić. Trzeba było spróbować podebrać Griemanna, był do wzięcia Pépé z LIille, można było pomyśleć nad Coutinho czy Dybalą. Nawet jeśli nie top gwiazda, to chociaż ktoś żeby skład poszerzyć, przecież Lewandowski nie ma sensownego zmiennika, znowu go zajadą na jesieni, a w przyszłym roku w fazie pucharowej LM znowu będzie lament.