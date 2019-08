Leroy Sane miał zarabiać w Bayernie Monachium aż 18 milionów euro i podpisać pięcioletni kontrakt. Mistrzowie Niemiec mieli zapłacić za niego aż 110 mln euro, co miało być zarówno ich rekordem transferowym, jak i całej Bundesligi. Problem w tym, że transfer skrzydłowego Manchesteru City może upaść na ostatniej prostej, a wszystko przez kontuzję, której Sane doznał w meczu z Liverpoolem o Tarczę Wspólnoty. - Leroy Sane ma płyn w kolanie, co utrudniło i opóźniło dokładną diagnozę. Dr Peter Ueblacker, lekarz Bayernu Monachium, dokładnie objaśnił Hasanowi Salihamidziciowi problemy reprezentanta Niemiec, a te mogą oznaczać, że transfer, który był już uzgodniony, może upaść - pisze Bild.

Bayern Monachium szuka wzmocnień

Jeżeli Sane trafiłby jednak do Monachium to miałby przejąć numer 10, który do tej pory nosił Arjen Robben. "France Football" informuje ponadto, że Bayern jeszcze nie zakończył letnich transferów. Mistrzowie Niemiec wciąż szukają defensywnego pomocnika oraz skrzydłowego.

Robert Lewandowski chce transferów

Robert Lewandowski oczekuje, że do Monachium trafi jeszcze przynajmniej trzech nowych piłkarzy: dwóch skrzydłowych i środkowy pomocnik. Apel Polaka popiera Manuel Neuer. Niemiec chce, żeby zespół był na tyle mocny, by mógł walczyć w sezonie 2019/2020 o zwycięstwo w Lidze Mistrzów.