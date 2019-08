Bayern Monachium przegrał w sobotę w meczu o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund 0:2. Nowy sezon Bundesligi rusza za półtora tygodnia. Mistrzowie Niemiec wciąż szukają zawodników, którzy mogliby wzmocnić ich kadrę. Do tej pory Bayern pozyskał latem Lucasa Hernandeza, Benjamina Pavarda i Janna-Fiete Arpa.

Bayern szuka przede wszystkim skrzydłowych, bo w czerwcu po wielu latach gry Allianz Arena opuścili Arjen Robben i Franck Ribery. Choć spekulacji na temat nowych nazwisk nie brakuje (m.in. wciąż wymienia się Garetha Bale'a), wzmocnień kolejnych nie widać. Od dawna naciska na nie Robert Lewandowski. Jak twierdzi "Sport Bild", nie tylko za pośrednictwem mediów, ale i przy okazji spotkań z szefami bawarskiego klubu.

Robert Lewandowski chce trzech transferów w Bayernie

Niemieckie media informują, że kapitan naszej reprezentacji chce, by do Bayernu trafili jeszcze trzej nowi gracze. Jednym z nich ma być Leroy Sane, który od dawna łączonych jest z ekipą mistrzów Niemiec. Lewandowski oczekuje, że do Monachium przyjdzie ponadto jeszcze jeden skrzydłowy i środkowy pomocnik. Jego apele popiera Manuel Neuer, który pragnie, by zespół był na tyle mocny, by mógł walczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów 2019/2020.