Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Gareth Bale niebawem może przenieść się do Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec biorą pod uwagę roczne wypożyczenie zawodnika, którego w planach na przyszły sezon nie uwzględnia Zinedine Zidane. Nie wiadomo, ile za transfer czasowy reprezentanta Walii będą w stanie zaoferować mistrzowie Niemiec, ale już kilka tygodni temu, przy pierwszych doniesieniach o możliwym transferze skrzydłowego do Niemiec, mówiło się, że Bawarczycy pokryją całą pensję zawodnika.

Adidas odegra kluczową rolę

Zdaniem dziennika "AS", Bayern Monachium z transakcją zamierza jednak poczekać do końca okna transferowego (2 września), by zmniejszyć ewentualne oczekiwania finansowe za Bale'a. Dodatkowo monachijski klub liczy na to, że w transferze pomoże mu firma Adidas, która od dłuższego czasu sponsoruje niemiecki zespół. Dodatkowo ma także umowę indywidualną z Balem, którego może namówić na przenosiny do Monachium.

Bale jest piłkarzem Realu Madryt od 2013 roku. Dla klubu, który zapłacił za niego 101 mln euro, rozegrał 231 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 102 gole i zaliczył 64 asysty.