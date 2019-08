Dawid Kownacki trafił do Fortuny w styczniu tego roku. Początkowo na zasadzie wypożyczenia, ale gdy się sprawdził - strzelając w cztery gole w dziesięciu meczach - klub postanowił wykupić go z Sampdorii Genua za 8 mln euro. To najwyższy transfer w historii Fortuny. Ale w ostatnich czterech miesiącach Kownacki doznał aż czterech urazów mięśniowych: dwóch podczas reprezentacyjnych zgrupowań, dwóch w klubie. Obecnie leczy kontuzję mięśnia uda, przez co przegapił sparingowy dwumecz z Eibar.

Dawid Kownacki musi podchodzić do wszystkiego profesjonalnie

– Na pewno będziemy teraz bardziej na niego uważać. Ale on też musi się bardzo zmienić. Może mu pomóc właściwa dieta. Musi być bardziej sumienny jeśli chodzi o rzeczy, które robi poza treningami - stwierdził Funkel.

– To szalone, ale kiedy patrzysz na sylwetkę Lewandowskiego, to widzisz stal. Dawid ma na tym polu jeszcze sporo pracy. To wciąż duży chłopak, który musi stać się mężczyzną i podchodzić do wszystkiego profesjonalnie. Już teraz tak jest, ale widzę miejsce do poprawy - podsumował dodał.