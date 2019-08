Leroy Sane ma zarabiać w Bayernie Monachium aż 18 milionów euro (co oznacza, że będzie zarabiał więcej niż Robert Lewandowski) i podpisze pięcioletni kontrakt. Mistrzowie Niemiec zapłacą za niego aż 110 mln euro, co będzie zarówno ich rekordem transferowym, jak i całej Bundesligi - do tej pory Bayern najwięcej wydał na Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt (80 mln euro). Jeśli te liczby się potwierdzą, to Bawarczycy wydadzą na transfery tego lata łącznie 230 mln euro.

Bayern Monachium nie kończy zakupów na Sane

Leroy Sane ma przejąć numer 10, który do tej pory nosił Arjen Robben. Trener Niko Kovac planuje wystawiać go na lewym skrzydle, gdzie ma zastąpić występującego do tej pory na tej pozycji Francka Ribery'ego. Dodatkowo "France Football" informuje, że Bayern jeszcze nie zakończył letnich transferów - szuka defensywnego pomocnika oraz jeszcze jednego skrzydłowego.

23-letni Sane tym samym odejdzie z Manchesteru City po trzech latach. W 2016 roku przeniósł się na Wyspy, opuszczając Schalke Gelsenkirchen za 50 mln euro. Dla City zagrał do tej pory 133 mecze. Jego bilans to 39 goli i 45 asyst.