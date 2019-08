kisssmyass godzinę temu Oceniono 2 razy 0

nie ma kreatywnych zawodników w polu karnym. Rutyniarska, przewidywalna gra Bayernu przy ogromnym zdyscyplinowaniu obrony Borussi. No i zabójcze kontrataki. Trener Bayernu powinien natychmiast być zwolniony. Kloppa nie ma więc d upa zimna. Pewnie się szybko zrehabilitują, ale co po tem? Tam trzeba dużo zawodników powymieniać, łącznie z Lewym, bo im się już nie chce grać, nie mają świeżych wyzwań, rutyna zabija ich futbol. Żałośnie to wyglądało.