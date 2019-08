Transfer Leroya Sane do Bayernu Monachium na ostatniej prostej? Tak twierdzi Sky Sport Germany. Niemiecki skrzydłowy doszedł do porozumienia z mistrzami Niemiec. Ma odejść z Manchesteru City, a na Allianz Arena zarobi 18 mln euro za sezon. Jeśli ta informacja się potwierdzi, to Sane zostanie najlepiej zarabiającym zawodnikiem w Monachium. Aktualnie najwyższe kontrakty mają Robert Lewandowski, Manuel Neuer i Thomas Mueller - wszyscy po 15 mln euro.

Sky Sport Germany przekonuje, że transfer ma zostać zamknięty do czwartku. Nie wiadomo, ile Bayern ma zapłacić za Sane.

23-letni Niemiec jest zawodnikiem Manchesteru City od trzech lat. W 2016 roku przeniósł się na Wyspy, opuszczając Schalke Gelsenkirchen za 50 mln euro. Dla City zagrał do tej pory 133 mecze. Jego bilans to 39 goli i 45 asyst.