- Zrobimy wszystko, by Leroy Sane został naszym piłkarzem. Nie jest tajemnicą, że to nasze marzenie - powiedział niedawno Niko Kovac, trener Bayernu Monachium.Chorwat co prawda przeprosił Pepa Guardiolę i Manchester City za swoje słowa, gdyż "powiedział zbyt wiele" i dodał, że "w przyszłości będzie na pewno bardziej oszczędny w swoich słowach".

Leroy Sane przejdzie do Bayernu Monachium za ponad 100 mln euro

Leroy Sane długo zastanawiał się nad tym, czy przyjąć ofertę Bayernu Monachium. Według "Kickera" reprezentant Niemiec ostatecznie zmieni klub i podpisze kontrakt ważny przez najbliższe cztery lub pięć lat. Kwota transferu ma wynieść za to ponad 100 mln euro, co byłoby rekordem transferowym Bayernu Monachium - do tej pory najwięcej wydał na Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt (83 mln euro). Pep Guardiola i Manchester City już wcześniej zdecydowali, że jeśli Sane wyrazi chęć odejścia z klubu, to nie będzie zatrzymywany za wszelką cenę.

Reprezentanta Niemiec na transfer namawiali piłkarze Bayernu, wykorzystując do tego m.in. zgrupowanie kadry - Sane do zmiany barw klubowych przekonywali Joshua Kimmich czy Leon Goretzka. - 100 milionów euro to dzisiaj odpowiednia cena za piłkarzy o takiej jakości - stwierdził Oliver Kahn, ekspert ZDF i legendarny niemiecki bramkarz. W minionym sezonie 23-letni Sane rozegrał 47 spotkań, w których strzelił 16 goli i zaliczył 18 asyst.