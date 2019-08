joeblack1989 godzinę temu 0

Fakt jest taki że faktycznie zachował się jak podniecony dzieciak, co by było jakby miał przyjść Messi czy Ronaldo... Przez to cena mogła pójść mocno w górę, bo city widzi jak Sane pragną w Bayernie... W mojej ocenie Bayern ma słabych ludzi od transferów, skoro sane jest średnio zainteresowany Bayernem ale no chce grać to niech Bayern wyłoży 300baniek i zrobi transfer Mbappe, albo niech wyłożą te około 60, 70 za Martiala, mogli brać Pepe który o dziwo był pozytywnie nastawiony i chciał do Bayernu, można było wziąć takiego Malcoma za 40 baniek, za drugie tyle Baileya i powiedzmy Pepe za 70 i cenę za tych trzech była by coś około 150 baniek a jako szeroki skład i perspektywiczny...