To miał być zwykły, przedsezonowy trening, ale wtorkowe zajęcia Niko Kovac zapamięta szczególnie. Niekoniecznie będą to jednak miłe wspomnienia. W ośrodku treningowym Bayernu Monachium zjawił się kibic (?), i gdy tylko zobaczył Niko Kovaca to padł na kolana, a następnie złapał Chorwata za nogi. Złapał i... nie chciał puścić. Dopiero interweniująca policja powstrzymała napastnika. Na szczęście nic groźnego się nie stało, Kovac był tylko zszokowany sytuacją, ale jego zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund już w sobotę

W najbliższą sobotę odbędzie się Superpuchar Niemiec, gdzie Bayern zmierzy się z Borussią Dortmund. Drużyna mistrza Niemiec wznowi Bundesligę 16 sierpnia meczem z Herthą Berlin. To już kolejny rok, w którym kibice Bayernu będą liczyli na gole Roberta Lewandowskiego, który zachwyca podczas letnich sparingów. W sezonie 2019/20 Polak będzie bronił tytułu króla strzelców. Bramki z poprzedniego sezonu możecie obejrzeć poniżej: