Augsburg przez ostatni tydzień przebywał na obozie w austriackiej miejscowości Bad Haering. Drużyna Martina Schmidta szlifowała tam formę przed startem kolejnego sezonu Bundesligi. Nie wszyscy jednak planują reprezentować barwy Augsburga w nadchodzących rozgrywkach. Od dłuższego czasu wiadomo, że z klubem chce pożegnać się Martin Hinteregger. 26-letni Austriak próbuje wszystkiego, żeby wymusić transfer. Tym razem postanowił dzień przed zakończeniem obozu wybrać się na lokalny festyn. Został tam nagrany przez jednego z kibiców, gdy wieczorem pijany zataczał się na rynku niewielkiego Bad Haering.

Hinteregger nie stawił się też na treningu. "Prosimy o cierpliwość"

Hinteregger upił się do tego stopnia, że nie dotarł ani na zaplanowany dzień później trening, ani na sesję fotograficzną z pracownikami hotelu, w którym przebywał zespół. Klub na razie nie wyciągnął jednak konsekwencji z jego zachowania, a przynajmniej nie zrobił tego publicznie. - Widzieliśmy ten film, ale prosimy o cierpliwość. Najpierw porozmawiamy z zawodnikiem, a potem ogłosimy decyzję - powiedział dyrektor sportowy klubu Stefan Reuter.

Hinteregger to 39-krotny reprezentant Austrii. Trafił do Augsburga latem 2016 roku (z Salzburga, kosztował 9 mln euro). W styczniu został wypożyczony do Eintrachtu Frankfurt po tym, jak publicznie skrytykował Manuela Bauma. W rozmowie z "Kickerem" wyznał m.in., że nie jest w stanie powiedzieć nic pozytywnego na temat ówczesnego trenera Augsburga. Jego kontrakt ważny jest jeszcze przez dwa lata.

Sezon Bundesligi startuje w połowie sierpnia. Augsburg w pierwszej kolejce zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund (17 sierpnia, godz. 15.30). Rozgrywki, zgodnie z tradycją obowiązującą od 2002 roku, zainauguruje mistrz Niemiec, a więc Bayern Monachium, który w meczu otwarcia zmierzy się z Herthą BSC (16 sierpnia, godz 20.30). Dla Roberta Lewandowskiego będzie to dziesiąty sezon w Bundeslidze. W poprzednim został nie tylko mistrzem, ale też królem strzelców - gole Lewandowskiego z sezonu 2018/19 możesz zobaczyć na poniższym wideo.