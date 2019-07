Mistrzostwo Niemiec i 22 gole, które dały Robertowi Lewandowskiemu koronę króla strzelców Bundesligi, to za mało, by znaleźć się chociaż na podium rankingu "Kickera" na najlepszego piłkarza ligi. Chociaż kapitan reprezentacji Polski zdobył też puchar kraju, a w Bundeslidze dorzucił też 10 asyst, to w głosowaniu zajął dopiero siódme miejsce. Nasz zawodnik zgromadził raptem 21 głosów.

Reus wygrywa, Barthel krytykuje

Zwycięzcą rankingu został Marco Reus z Borussii Dortmund, który zebrał 158 głosów. Drugi był Kai Havertz z Bayeru Leverkusen (121 głosów), a trzeci Joshua Kimmich, czyli klubowy kolega Lewandowskiego.

Wyniki głosowania "Kickera" skrytykował doradca polskiego napastnika, Maik Barthel. - Piłkarz roku! Nie musisz nic wygrać, by mieć większe szanse! - napisał na Twitterze.