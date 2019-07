Eintracht Frankfurt zarobił w tym oknie transferowym 100 milionów euro. Siódmy zespół poprzedniego sezonu Bundesligi sprzedał Lukę Jovicia do Realu Madryt (60 mln euro) i Sebastiena Hallera do West Hamu United (40 mln euro). Teraz klub szuka wzmocnień, a "Bild" informuje, że chciałby zatrudnić Francka Ribery'ego. - Eintracht już kontaktował się z byłą gwiazdą Bayernu. To byłby sensacyjny transfer. Podobny do Hummelsa, który z Bayernu odszedł do Borussii Dortmund - podaje niemiecki dziennik. Ale zaznacza, że Eintracht nie jest w stanie spełnić wymagań finansowych piłkarza, a sam Ribery nie wyobraża sobie gry przeciwko Bayernowi Monachium.

Franck Ribery rozstał się z Bayernem Monachium po 12 latach. Klub nie przedłużył z nim wygasającej w czerwcu umowy. Francuz zagrał w 425 meczach monachijskiego klubu. Strzelił w nich 124 gole i miał 182 asysty.