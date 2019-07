Dziennikarze mogą głosować zarówno na piłkarzy i trenerów z Bundesligi, ale także na Niemców z innych lig. Marco Reus otrzymał 158 głosów, czyli o 37 więcej niż Kai Havertz z Bayeru Leverkusen. Trzecie miejsce zajął Joshua Kimmich, na którego zagłosowało 35 dziennikarzy. Reus w minionym sezonie ligi niemieckiej zdołał rozegrać 27 meczów. W tym czasie strzelił 17 goli oraz zanotował 11 asyst.

Lewandowski poza TOP 5

Robert Lewandowski zajął dopiero siódmą lokatę (21 głosów), co może być zaskoczeniem, bo Polak nie dość, że został królem strzelców ligi, to wygrał mistrzostwo i puchar kraju. Ba, w świetnej formie znajduje się nawet podczas letnich sparingów. - Klasa światowa, po zaledwie dziesięciu dniach treningów. To pokazuje jego klasę i profesjonalizm. Był na wakacjach, pewnie dobrze się bawił, ale i tak mocno trenował

- powiedział o nim Giovane Elber, który grał w Bayernie Monachium w latach 1997-2003 i strzelił dla niego 92 gole.

Lewandowski gra w Bayernie od 2014 roku, kiedy trafił do Monachium na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund. Przez pięć lat Polak rozegrał łącznie 242 mecze, w których strzelił 191 goli. W tym momencie nasz zawodnik zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w historii Bayernu. Do drugiego Karla-Heinza Rummenigge traci 26 goli. W tej klasyfikacji nieosiągalny jest natomiast lider - Gerd Mueller z 508 bramkami. W 1. kolejce ligi niemieckiej rywalem Bayernu będzie Hertha Berlin.

Pozostali wyróżnieni

Niespodzianki nie było za to w głosowaniu na najlepszego trenera, który został Juergen Klopp. Niemiec drugi raz z rzędu awansował z Liverpoolem do finału Ligi Mistrzów. Tym razem jednak go wygrał, pokonując w finale Tottenham. Klopp w plebiscycie wyprzedził Friedhelma Funkela z Fortuny Duesseldorf, oraz trzeciego w zestawieniu - Adiego Huettera z Eintrachtu Frankfurt. Natomiast najlepszą piłkarką została wybrana Dzsenifer Marozsan z Olympique Lyon.