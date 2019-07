Borussia Dortmund - zdaniem dziennikarzy goal.com - rozpoczęła już negocjacje w sprawie pozyskania skrzydłowego. Za 22-latka może zapłacić nawet 42 mln euro, co stanowiłoby klubowy rekord transferowy. Dotychczas najwięcej dortmundczycy zapłacili za Matsa Hummelsa, który kilka tygodni temu za 30,5 mln euro przeszedł do nich z Bayernu Monachium. Wcześniej pierwsze miejsce należao do sprowadzonego za 30 mln Andre Schurrle.

Malcom niechciany w Barcelonie

Borussia zamierza skorzystać na trudnej sytuacji Malcoma, który po transferze z Bordeaux (za 41 mln euro) nie odnalazł się w Barcelonie. W ubiegłym sezonie wystąpił co prawda w 24 spotkaniach, ale często zawodził. Władze katalońskiego klubu zdecydowały się więc umieścić go na liście transferowej, by zbilansować budżet, którego ogromną część przeznaczono na wykupienie Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt.

Borussia nie jest jednak jedyny klubem zainteresowanym pozyskaniem młodego pomocnika. Jego sytuację stale obserwują wysłannicy m.in. Romy, Arsenalu czy Evertonu. Jeśli ostatecznie wybierze on Borussię, będzie jej piątym wzmocnieniem tego lata. Wcześniej do drużyny Luciena Favre'a dołączyli wspomniany Hummels, a także Thorgan Hazard, Nico Schulz i Julian Brandt.