- Renato Sanches zdecydowanie zostaje. Tak zostało postanowione - przyznał prezes Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge. To spora niespodzianka, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak w ostatnich miesiącach wyglądała sytuacja Portugalczyka w stolicy Bawarii.

- Dziękuję Bogu! Jeszcze tylko 45 minut w Bayernie, później wakacje i już nigdy, nigdy więcej! - miał powiedzieć Sanches w szatni Bayernu w przerwie ostatniego meczu mistrza Niemiec w sezonie 2018/2019. Słowa Portugalczyka przytaczał "Bild", twierdząc, że to koniec jego gry w Bayernie. - Już zimą mówiło się o możliwym odejściu Sanchesa, ale nie godził się na to trener Niko Kovac. Teraz trudno uwierzyć, że oni dalej będą współpracować - pisał "Bild". Jak jednak już wiemy, obaj panowie będą zmuszeni do dalszej współpracy, bo Sanches zostaje na Allianz Arena.

Renato Sanches niewypałem transferowym Bayernu Monachium

Renato Sanches trafił do Bayernu po Euro 2016. Niemiecki gigant wykupił wówczas niespełna 19-latka z Benfiki Lizbona za 35 mln euro. Sanches w Bayernie furory nie zrobił. Rozegrał w sumie 50 meczów, w których zdobył dwa gole i zaliczył trzy asysty. Nie powiodło mu się też w angielskiej Premier League. Podczas rocznego wypożyczenia do Swansea rozegrał na Wyspach 15 spotkań i zanotował w nich tylko jedną asystę.

Portal Transfermarkt wycenia 22-letniego pomocnika na 18 mln euro. Podobno Portugalczykowi marzy się gra w Paris Saint Germain. Z Bayernem wiąże go umowa ważna jeszcze dwa lata.