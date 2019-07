Niemieckie media zwróciły uwagę na to, jak Robert Lewandowski wygląda już w lipcu, zachwycając swoją dyspozycją fizyczną. Napastnik Bayernu Monachium pokazał, jak ćwiczy na siłowni, co pozytywnie przełożyło się również na jego dyspozycję boiskową - Lewandowski strzelił bardzo ładnego gola w meczu z Realem Madryt i został wybrany zawodnikiem meczu.

Klasa światowa, po zaledwie dziesięciu dniach treningów. To pokazuje jego klasę i profesjonalizm. Był na wakacjach, pewnie dobrze się bawił, ale i tak mocno trenował

- powiedział Giovane Elber (grał w Bayernie Monachium w latach 1997-2003, strzelił 92 gole). - Kiedyś było inaczej. Ja potrzebowałem co najmniej dziesięciu dni, by dojść do formy po wakacjach. Ale dzisiaj piłkarze są inni. Gra się zmieniła w porównaniu do tego, co miało miejsce 10 czy 15 lat temu. Piłka jest dużo szybsza, dużo większy nacisk kładzie się na przygotowanie fizyczne.

Robert Lewandowski "zaakceptował, że ma ważny kontrakt"

- Mam nadzieję, że Lewandowski uniknie kontuzji. Jeśli tak się stanie, to będzie mógł grać jeszcze długo. Wydaje się szczęśliwy, ma wymarzoną figurę, wspaniałe ciało - stwierdził Elber i dodał, że Lewandowski "zorientował się, że nie ma sensu powtarzać, że chce odejść. Zaakceptował, że ma ważny kontrakt".