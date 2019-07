Przez ostatnich kilka tygodni z Bayernem Monachium żegnali się kolejni zawodnicy: Arjen Robben, Franck Ribery, Rafinha i Mats Hummels. Drużynę Niko Kovaca wzmocnili za to: Benjamin Pavard, Lucas Hernandez i Jann-Fiete Arp. Wiele ekspertów twierdzi jednak, że to nie są wystarczające transfery, aby Bayern znowu był konkurencyjny w Europie. Wystarczy przytoczyć słowa Roberta Lewandowskiego.

- Sytuacja, w której mamy tak niewielu piłkarzy z pewnością nie jest optymalna. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, więc nie widzę powodu, by nie mówić o tym szczerze. Nie tylko ja wypatruję kolejnych transferów. Takie oczekiwanie da się wyczuć w całej drużynie - stwierdził Lewandowski na łamach sport1.de.

I dodaje: - Dlaczego czekamy z transferami? Potrzebujemy zastrzyku świeżej krwi również po to, by zwiększyć konkurencję podczas treningów. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za transfery, pracują nad zakontraktowaniem graczy z uznanymi nazwiskami. Dlaczego czekamy z tym tak długo? Zwłaszcza, że od ostatniego wielkiego transferu do Bayernu minęły już dwa lata - żalił się Polak.

Okazuje się, że Bayern pracuje na kolejnymi wzmocnieniami. Jednym z nich może być Marc Roca. Chociaż Bawarczycy mają w kadrze kilku środkowych pomocników, takich jak: Thiago, Goretzka, Javi Martinez, Tolisso i Sanches, to Niko Kovac wciąż oczekuje od klubu zatrudnienia defensywnego pomocnika. Takim miałby okazać się właśnie zawodnik Espanyolu.

Za drogi dla Bayernu?

Problem w tym, że piłkarz ma wpisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości 40 milionów euro. Taka kwota odstrasza władze mistrzów Niemiec, którzy oferują dwa razy mniej. Podobno piłkarz uzgodnił już z Bayernem kontrakt indywidualny.

Roca jest wychowankiem Espanyolu. Defensywny pomocnik był w składzie reprezentacji Hiszpanii, która w czerwcu na turnieju we Włoszech zdobyła mistrzostwo Europy do lat 21. Roca zagrał na mistrzostwach na tyle dobrze, że zainteresował się nim Bayern Monachium. W meczu z Polską (5:0) miał asystę, w półfinale z Francję (4:1) strzelił gola, a w finale z Niemcami (2:1) zagrał 90 minut.

W poprzednim sezonie zagrał w 35 meczach ligi hiszpańskiej. Zdobył jedną bramkę, przy dwóch innych asystował. Jeśli przejdzie do Bayernu, będzie czwartym letnim nabytkiem klubu z Monachium.