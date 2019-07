Bundesliga wystartuje dopiero 16 sierpnia. Do nowego sezonu gracze Bayernu przygotowują się nie tylko grając w piłkę, ale także w koszykówkę. Na jednym z treningów pięknym rzutem popisał się Lewandowski, który trafił piłką do kosza rzucając z połowy boiska. Polak został porównany do LeBrona Jamesa, gwiazdy Los Angeles Lakers.

Dobra forma Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski został najlepszym zawodnikiem meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt (3:1). Polski napastnik popisał się świetną akcją, po której strzelił swojego drugiego gola w tegorocznej edycji International Champions Cup. Wcześniej Polak wpisał się na listę strzelców w przegranym spotkaniu z Arsenalem (1:2).

W 1. kolejce ligi niemieckiej rywalem Bayernu będzie Hertha Berlin.