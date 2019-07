Jean-Philippe Mateta to 22-letni napastnik 1.FSV Mainz 05. Niemiecki klub wykupił go w poprzednim sezonie z Lyonu, a ten w pierwszym sezonie Bundesligi strzelił 14 goli. Michael Thurk, szkoleniowiec 1.FSV Mainz 05, wróży mu wielką karierę i jest przekonany, że przebije Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Robert Lewandowski zostanie zdetronizowany

- Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem Bundesligi, ale Jean-Philippe Mateta zdetronizuje go w ciągu kilku najbliższych lat. Życzę mu tylko, by zrobił to jak najszybciej, bo ma ogromny potencjał - przyznał Thurk cytowany przez 'Kickera'.

Wypowiedź trenera drużyny z Moguncji to duże zaskoczenie. Robert Lewandowski to jeden z najlepszych napastników w historii Bundesligi. Strzelił 202 gole i pobił wiele rekordów. Jean-Philippe Mateta to dla wielu kibiców piłkarz anonimowy, ale z ogromnym potencjałem.