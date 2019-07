Pierwsza drużyna Bayernu Monachium, którą Niko Kovać zabrał na przedsezonowy obóz w USA, liczy zaledwie 17 zawodników z pola. Chorwacki trener był zmuszony, by uzupełnić skład zawodnikami z drużyn młodzieżowych. Po sprowadzeniu Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt (za 80 milionów euro) i Benjamina Pavarda z Vfb Stuttgart (35 mln), kierownictwo Bawarczyków nie przeprowadziło jak na razie żadnych głośnych transferów. Do niedawna wydawało się, że blisko przenosin do Monachium jest Leroy Sane, jednak negocjacje z Manchesterem City utknęły w martwym punkcie.

Joshua Kimmich o sytuacji kadrowej Bayernu Monachium: "Potrzebujemy nowych zawodników"

O trudnej sytuacji kadrowej Bayernu Monachium coraz częściej publicznie wypowiadają się sami zawodnicy. O większą aktywność na rynku transferowym apeluje już nie tylko Robert Lewandowski, ale i Joshua Kimmich: "Mamy wielu klasowych zawodników, ale nie jestem pewien, czy z obecnym składem będziemy w stanie dobrze wejść w sezon. O naszych problemach najlepiej świadczy to, jak wielu zawodników z drużyn juniorskich zabraliśmy do Stanów Zjednoczonych" - ocenił obrońca Bayernu.

"Jeśli naprawdę chcemy osiągnąć coś wielkiego w Lidze Mistrzów, do zespołu musi dołączyć jeszcze jeden, dwóch graczy. W poprzednim sezonie wyeliminował nas zdobywca trofeum, jednak uważam, że możemy prezentować się znacznie lepiej w tych rozgrywkach. Nie zapominajmy też, że co roku celem Bayernu jest wygranie mistrzostwa i Pucharu Niemiec" - dodał Kimmich.