Bayern Monachium pozyska nowego napastnika. Będzie nim Leon Dajaku z VfB Stuttgart. 18-latek w poniedziałek przechodził testy medyczne, a we wtorek ma podpisać kontrakt. Bawarczycy zapłacą za niego ok. 1,5 mln euro - informuje niemiecki "Bild". Dajaku w poprzednim sezonie zaliczył dwa występy w Bundeslidze. Więcej grał w zespole do lat 19, dla którego wystąpił w 32 meczach, zdobył 12 bramek i zaliczył sześć asyst. Latem pojechał ze Stuttgartem na zgrupowanie do Kitzbuehel, ale nie przekonał trenera, sam zresztą też nie widział dalej swojej przyszłości w tym klubie, dlatego zdecydował się na transfer do Bayernu - czytamy dalej w "Bildzie".

Rummenigge: Nie mówmy o nazwiskach

Drużyna Bayernu Monachium przebywa teraz w Stanach Zjedonczonych, gdzie w ramach "Audi Summer Tour" zmierzy się z Arsenalem, Realem Madryt i Milanem. Do Los Angeles przyleciał także prezes Karl-Heinz Rummenigge, który zabrał głos m.in. na temat nowej umowy dla Roberta Lewandowskiego, ale także Mario Mandżukicia. Chorwacki napastnik grał kiedyś w Bayernie, ostatnio zaczęło się mówić o jego powrocie. - Nie mówmy o nazwiskach, bo i tak niczego nie wyjawię. Na pewno nic nie jest robione w tym kierunku - uciął Rummenigge.

Latem w Bayernie doszło do wielu zmian. Zespół opuścili m.in. Arjen Robben, Franck Ribery i Mats Hummels, których mają zastąpić nowi, młodsi zawodnicy. W klubie marzą jednak o tym, by znów osiągnąć sukces w Lidze Mistrzów. - Na triumf w tych rozgrywkach składa się wiele elementów. Mówienie o stawianiu na młodzież w Niemczech powoli staje się nadużyciem. Nie zawsze możemy sprowadzać piłkarzy, którzy mają po 18, 19-letnich, bo na koniec to doświadczenie odgrywa olbrzymią rolę. Spójrzmy na ostatni finał Pucharu Niemiec. O naszym zwycięstwie przesądzili Manuel Neuer i Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole "z niczego". To dwaj piłkarze, którzy mają ponad 30 lat. Tacy doświadczeni piłkarze też są potrzebni. Wiedzą, jak grać w wielkich meczach - mówił kilka dni temu Rummenigge w wywiadzie dla Sport 1.