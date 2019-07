Kilka dni temu niemiecki "Sky" poinformował, że Robert Lewandowski porozumiał się z Bayernem Monachium w najważniejszych kwestiach i w najbliższym czasie podpisze kolejny kontrakt. Nowa umowa ma obowiązywać do 2023 roku, czyli o dwa lata dłużej niż obecna. - Rozmowy się toczą, ale podpisu jeszcze nie ma - mówił kapitan naszej reprezentacji dzień po doniesieniach "Sky". Teraz do sprawy odniósł się prezes bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge. - Robert czuje się u nas bardzo komfortowo. A kiedy masz takiego zawodnika, nie odpuszczasz go tak łatwo - powiedział Rummenigge na łamach "Die Welt". - Jeśli spojrzeć na niego, na to jak się porusza, nie ma wątpliwości, że na wysokim poziomie może grać jeszcze przez kilka lat - dodał.

REKLAMA

Lewandowski: To też jest ważne

Lewandowski jest piłkarzem Bayernu od 2014 roku, kiedy trafił tam za darmo z Borussii Dortmund. W barwach klubu z Bawarii pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec, trzy razy cieszył się z tytułu króla strzelców. Dla Bayernu rozegrał 242 spotkania, zdobył 191 bramek i zanotował 47 asyst. Jest trzecim najlepszym strzelcem w historii klubu. Więcej goli mają od niego tylko Gerd Mueller - 508 i Rummenigge - 217. - Będąc w Bayernie, nie masz za wiele innych opcji. Grasz w klubie, który jest jednym z najlepszych na świecie. Bardzo dobrze się tam czuje. Jednak śrubowanie kolejnych rekordów, bycie ważną postacią przez wiele następnych lat, zdobywanie trofeów, bramek. To też jest ważne. Może sprawić, że zostanę zapamiętany na długo - mówił ostatnio Lewandowski, który przebywa teraz z Bayernem w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ramach "Audi Summer Tour" zmierzy się z Arsenalem, Realem Madryt i Milanem.