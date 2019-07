glardjola 2 godziny temu Oceniono 7 razy 3

Brawo Lewy! To jedyna sensowna opcja. Jeśli podpiszesz ten kontrakt, grając w Niemczech, nastrzelasz jeszcze sporo bramek, pewnie dorzucisz 3-4 trofea a w zależności od wzmocnień w klubie, cały czas jest szansa na LM. Bayern z meczu z RB Lipsk rozwaliłby Liverpool bez problemu. Ale wcześniej tak jak mówi Lewy - zero ataku, asekuracja, ograniczona presja i efekt był jaki był. Życzę Ci Lewy, byś zrobił te 2 kroki do przodu bo jako Twój fan chciałbym, byś wygrał z FCB ligę mistrzów choć raz w życiu. Polandia nie będzie miała takiego napastnika przez kolejne 30-40 lat co pokazały mecze U20, U21. Poziom w tych meczach bowiem... OK. Nie będę nikogo obrażał ;)