kuku666 pół godziny temu Oceniono 5 razy 1

Co w tym dziwnego? Na Premier League czy La Ligę jest za słaby, co pokazał dwumecz z Liverpoolem. To pokisi się w Niemczech, w coraz słabszej lidze, nastuka trochę kasy i zbuduje "legendę" strzelając gole Augsburgowi i Mainz. A potem będzie się go porównywać w mediach do Ronaldo czy innych klasowych zawodników, medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, czy zwyciężców Ligi Mistrzów, którym nie dorasta do pięt.