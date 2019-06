25 mln euro - tyle miałaby wynosić pensja Thomasa Muellera, gdyby zaakceptował on ofertę jednego z chińskich klubów, o której informuje magazyn "Kicker". Otrzymując dwukrotną podwyżka w stosunku do pensji w Bayernie Monachium, stałby się on jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy świata.

Niemieccy dziennikarze podkreślają jednak, że 29-latek na razie z oferty skorzystać nie zamierza, bo - jak sam mówi - jest za młody na to, by wyjeżdżać do Chin. To zatem kolejna propozycja transferu, z której ofensywny zawodnik nie skorzysta. W przeszłości miał bowiem kilka ofert, ale nigdy nie myślał o odejściu z Bayernu, którego jest wychowankiem.

Mueller do pierwszej drużyny monachijczyków trafił w lipcu 2009 roku. Od tamtej pory rozegrał w niej 485 spotkań, w których strzelił 185 goli i zaliczył 167 asyst.