Prędzej czy później trafi on do Bayernu, to jest jak powołanie do reprezentacji czy do wojska, żaden Niemiec nie odmawia Bayernowi chociażby było mu dobrze gdzie indziej... Bayern to Bayern, to narodowa dumą, sam Kloop mowil że gdyby nie pewne słowa już dawno byłby ich trenerem