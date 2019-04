Franck Ribery jest piłkarzem Bayernu Monachium od lipca 2007 roku. Od tamtej pory rozegrał dla monachijskiego klubu 420 meczów, w których strzelił 122 gole i miał 183 asysty. Przez lata był jednym z najważniejszych piłkarzy Bayernu, ale po sezonie 2018/2019 odejdzie z klubu. 36-latek nie zamierza jednak kończyć sportowej kariery. Będzie szukał nowego klubu, a sytuację chce wykorzystać katarski Al-Sadd - informuje "Kicker".

Franck Ribery zagra z Xavim?

To potwierdza wcześniejsze informacje "Bilda", który już w marcu informował o możliwości gry Ribery'ego w Katarze. Pomysł transferu miał się pojawić podczas zimowego zgrupowania Bayernu w Katarze, a jedną z osób namawiających Francuza na przeprowadzkę do Kataru jest Xavi, były mistrz świata i Europy z reprezentacją Hiszpanii oraz były piłkarz Barcelony. Ribery jest zainteresowany ofertę i wszystko wskazuje na to, że zdecyduje się na przeprowadzkę do Kataru. Ale to niejedyna opcja dla Francka Ribery'ego. Piłkarzem interesuje się również australijski klub Western Sydney Wanderers FC.