Kownacki do Fortuny trafił ostatniego dnia zimowego okienka transferowego. Do tej pory Polak w barwach nowego klubu rozegrał siedem spotkań, w których zdobył dwie bramki - obie w starciu z Schalke 04 Gelsenkirchen - i dorzucił do tego jedną asystę.

Zaledwie kilka występów napastnika wystarczyło do tego, by przekonać działaczy Fortuny do walki o jego usługi. Według "Kickera" Kownacki na pewno zostanie w Duesseldorfie na przyszły sezon. Pytanie brzmi, czy stanie się tak na zasadzie przedłużonego wypożyczenia (obecne jest aktualne jedynie do końca czerwca), czy też transferu definitywnego. Jeśli Fortuna zdecydowałaby się na wykupienie zawodnika z Sampdorii, musiałaby wyłożyć na stół około dziesięciu milionów euro.

W sprawie Polaka pomiędzy klubami doszło już do wstępnych rozmów. Dyrektor Fortuny, Lutz Pfannenstiel, wyjawił, że w przypadku tego transferu niemiecki klub będzie musiał "wykazać się kreatywnością".

Kownacki do Sampdorii trafił w 2017 roku. W pierwszym sezonie rozegrał 22 spotkania w Serie A, spędzając na boisku ponad 800 minut. Wszystko zmieniło się w następnym sezonie, w którym atakujący w spotkaniach ligi włoskiej ani razu nie rozpoczął meczu w wyjściowym składzie, łącznie ma murawie przebywając tylko 155 minut.