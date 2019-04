Robben po raz ostatni na boisku pojawił się 27 listopada w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Benfice (5:1). Holender w tamtym spotkaniu dwukrotnie trafił do siatki.

Jego dalsza kariera stoi pod znakiem zapytania. Sam piłkarz podkreśla, że wciąż nie wie, co dokładnie mu dolega, a powrót na boisko jest tematem skomplikowanym.

- Nie jestem pewien, czy będę mógł zagrać jeszcze dla Bayernu. Najbardziej frustruje mnie to, że nie wiem, co mi jest - tłumaczył ostatnio Holender w rozmowie z niemieckim oddziałem Sky Sport. - Oczywiście jest zainteresowanie ze strony innych klubów, ale chcę mieć pewność, że jestem w stanie trenować przez dłuższy czas - dodał załamany całą sytuacją zawodnik.

Najbliższe miesiące będą dla Robbena decydujące. Jeśli nie uda mu się wrócić do regularnych treningów na pełnych obrotach, rozważy zakończenie kariery. Niemieckie i holenderskie media spekulują, że Holender mógłby wrócić do ojczyzny, konkretnie do FC Groningen, w którym zaczynał profesjonalną karierę. Jego kontrakt z FCB wygasa w czerwcu i nie zostanie przedłużony.

W Bayernie Robben występuje od 2009 roku. W barwach klubu z Bawarii rozegrał 305 spotkań, w których zdobył 143 bramki i zanotował 101 asyst. Z Bayernem siedmiokrotnie zdobył mistrzostwo Niemiec, a w sezonie 2012/2013 jedyny raz w karierze triumfował w Lidze Mistrzów (jego gol w finale przeciwko Borussii Dortmund okazał się decydujący dla losów spotkania).