Jak poinformował w środku tygodnia niemiecki "Bild", Robert Lewandowski pobił się na pięści podczas treningu z Kingsley'em Comanem. Wszystko zaczęło się od wyzwisk, jednak po chwili cała sytuacja przerodziła się w bójkę. Niklas Sule i Jerome Boateng próbowali rozdzielić walczących piłkarzy, jednak gdy im się to nie udało, do pomocy rzucili się pozostali zawodnicy. Po całym zdarzeniu Niko Kovać, trener Bayernu Monachium, nie podjął decyzji o odesłaniu obydwu zawodników do szatni. Nakazał im wrócić do zajęć. Do sprawy odniósł się piłkarz, który rozdzielał obu zawodników.

- Obaj wiedzą, że nie powinni tego robić na treningu. Czasem rządzą nami emocje, ale jako drużyna jesteśmy siłą. Czasem mogą pojawić się spory, ale nie powinny one przeszkadzać - powiedział Niklas Sule po niedzielnym meczu z Fortuną.

Robert Lewandowski pobił się z Sule. "Chciałem ich rozdzielić"

Sule próbował rozdzielić Roberta Lewandowskiego i Kingsleya Comana, ale jak się okazało nie było to łatwe. - Spróbowałem ich rozdzielić, powstrzymać swoim ciałem, ale nie było to proste, gdy nastroje między nimi były tak agresywne. Problem został jednak rozwiązany. Uścisnęli sobie ręce - zauważył po meczu Niklas Sule. Do bójki Lewandowskiego i Comana odniósł się także dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić. Bośniak wykorzystał to do wzmocnienia okazji - Trener dobrze rozwiązał tę sprawę. Chłopaki podali sobie ręce - powiedział dyrektor.

Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Fortunę Duesseldorf aż 4:1. Na murawie mogliśmy oglądać trzech Polaków, ale żadnemu nie udało się strzelić gola. Dwie bramki zdobył za to Coman, który w środku tygodnia był bohaterem spięcia z Robertem Lewandowskim. Bayern jest liderem Bundesligi.