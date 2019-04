Bayern Monachium strzelanie rozpoczął już w 15. minucie. Po dograniu Serge’a Gnabry’ego trafił Kingsley Coman. Kilka dni temu Francuz pobił się na treningu z Robertem Lewandowskim. Coman w 41. minucie zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Tym razem asystował mu Joshua Kimmich, dośrodkowując z prawej strony boiska. Bayern do przerwy prowadził 2:0.

Dziesięć minut po wznowieniu gry na 3:0 podwyższył Gnabry. Po rzucie rożnym młody Niemiec z najbliższej odległości przeciął strzał Thomasa Muellera i trafił do bramki gospodarzy. W 88. minucie Fortuna strzeliła kontaktowego gola. Mats Hummels zagrywał w polu karnym ręką. Rzut karny wykorzystał Dodi Lukebakio, dla którego było to czwarte trafienie przeciwko Bayernowi w tym sezonie. W 90. minucie wynik na 4:1 dla gości ustalił Leon Goretzka. Wykorzystał on błąd obrońców Fortuny, którzy wybili przed siebie piłkę po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego.

Bayern wygrał z Fortuną Duesseldorf i ma punkt przewagi nad Borussią Dortmund, która w sobotę pokonała FC Mainz 2:1.