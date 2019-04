Robert Lewandowski pobił się z Kingsleyem Comanem. Polak miał skrytykować Francuza w czasie ćwiczenia ataków pozycyjnych. Wszystko zaczęło się od wyzwisk, jednak po chwili cała sytuacja przerodziła się w bójkę. Niklas Sule i Jerome Boateng próbowali rozdzielić walczących piłkarzy, jednak gdy im się to nie udało, do pomocy rzucili się pozostali zawodnicy. Po całym zdarzeniu Niko Kovac, trener Bayernu Monachium, o dziwo nie podjął decyzji o odesłaniu obydwu zawodników do szatni. Nakazał im wrócić do zajęć.

Robert Lewandowski i Coman nie zostaną ukarani

Na piątkowej konferencji prasowej Niko Kovac odniósł się do całej sprawy. - Obaj przeprosili, jest im bardzo przykro. Nie wyciągniemy żadnych konsekwencji, ponieważ obaj są rozsądni. Podczas treningów obecne są emocje. Można to też traktować pozytywnie - żyjemy grą. Temat jest zamknięty - skomentował Kovac.

Bayern wróci na tron?

Tydzień temu Bayern Monachium rozgromił Borussię Dortmund 5:0 i został nowym liderem Bundesligi. BVB traci punkt do Bawarczyków. To było szczególne spotkanie dla Lewandowskiego. Ten mecz zapewnił Polakowi miejsce w jej historii, bo zdobył w rozgrywkach bramkę numer 200. i 201. Jubileuszowy gol raczej zostanie w pamięci.