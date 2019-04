W lipcu 2014 roku Manchester United ściągnął Herrerę z Athletic Bilbao za 32 miliony funtów. W tym czasie Hiszpan rozegrał dla Czerwonych Diabłów niemal 200 spotkań, triumfował w Lidze Europy oraz wygrał Puchar i Superpuchar Anglii. Umowa 29-latka z United wygasa w lipcu, dlatego latem na zasadzie wolnego transferu będzie mógł dołączyć do PSG.

Mistrzowie Francji szukali środkowego pomocnika, po tym jak Adrien Rabiot skonfliktował się z Thomasem Tuchelem, trenerem PSG. W nowym klubie Herrera będzie rywalizował o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak: Marco Verratti, Leonardo Paredes i Christopher Nkunku.



Jak donosi "The Times", Herrera na Parc des Princes ma zarabiać aż 200 tysięcy funtów tygodniowo. Obecnie w "Czerwonych Diabłach" otrzymuje 80 tysięcy. To nie jedyny transfer, który planują mistrzowie Francji. Florentino Luis, młodzieżowy reprezentant Portugalii, ma trafić do PSG. Katarcscy właściciele zamierzają wydać na niego aż 60 milionów euro - donosi "Le Parisien".

PSG nie zostanie ukarane za naruszenie przepisów Financial Fair Play. Powód? Kuriozalny!

Paris Saint-Germain mogło zostać ukarane za złamanie przepisów dotyczących finansowego fair play (FFP), ale z powodów proceduralnych tak się jednak nie stanie. UEFA nie dostarczyła odpowiednich dokumentów na czas.